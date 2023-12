Der aus der Kultserie "Friends" bekannte Schauspieler Matthew Perry ist nach Behördenangaben an den Folgen eines Betäubungsmittels gestorben. Perry sei an den "akuten Wirkungen von Ketamin" gestorben, erklärte am Freitag die Gerichtsmedizin von Los Angeles. Weitere Faktoren beim Tod des Schauspielers Ende Oktober seien die Wirkung eines zur Behandlung von Opioid-Sucht eingesetzten Medikaments, eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und Ertrinken gewesen, teilte die Behörde mit.

Die Gerichtsmedizin bezeichnete Perrys Todesumstände als "Unfall". Ketamin wird von Ärzten häufig als Betäubungsmittel eingesetzt. Das Mittel wird aber auch als Droge verwendet.