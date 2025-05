Bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" während der Filmfestspiele in Cannes setzte Tom Cruise (62) nicht nur filmisch ein Highlight: Gemeinsam mit seinen Co-Stars versammelte sich der Hollywoodstar am 14. Mai 2025 auf den berühmten roten Stufen der Croisette zu einem riesigen Gruppenselfie.

Film kommt am 21. Mai in die Kinos

Der Film, der mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen hatte, wird nun offiziell am 21. Mai in unseren Kinos starten - rund eine Woche nach der Weltpremiere bei dem legendären Filmfestival in Cannes. Allerdings läuft das Werk bereits ab dem Wochenende (17. Mai) als eine Vorpemiere in vielen Kinos an. "The Final Reckoning" bildet den Abschluss des Action-Franchise rund um Agent Ethan Hunt - und soll laut Regisseur McQuarrie nicht nur ein spektakuläres Finale, sondern auch ein emotionales sein.