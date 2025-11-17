Neben Cruise wurden zwei weitere Filmschaffende mit dem Academy Honorary Award ausgezeichnet: die Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) und der Szenenbildner Wynn Thomas. Country-Legende Dolly Parton (79) bekam für ihr soziales Engagement den Jean Hersholt Humanitarian Award.

Im regulären Wettbewerb hat es für ihn bislang noch nicht gereicht, doch jetzt hat Tom Cruise (63) doch einen Goldjungen. Am Sonntag (16. November) bekam der Superstar in Los Angeles im Rahmen der Governors Awards einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk . Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) zeichnet damit Personen aus, die sich in ihrer Karriere um die Filmkunst verdient gemacht haben.

"Filme zu machen ist nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin"

In seiner Dankesrede erzählte Tom Cruise, dass seine Liebe zum Kino schon als kleines Kind begann. Filme haben bei ihm "Sehnsucht nach Abenteuer, nach Wissen und Verständnis für die Menschheit" geweckt, sagte er. "Es öffnete meine Vorstellungskraft für die Möglichkeit, dass das Leben weit über die Grenzen hinausgehen könnte, die ich damals in meinem eigenen Leben wahrnahm", so Cruise weiter.