Das Video wurde am Sonntag beim Krönungskonzert für den neuen König auf Schloss Windsor gezeigt. Cruise saß am Steuer eines alten Kampfjets, gefilmt wurde er aus einem anderen Flugzeug heraus. Bei seinem Jet handelt es sich um eine P-51 Mustang, die sich in seinem Besitz befindet. Er flog sie höchstpersönlich in "Top Gun: Maverick".