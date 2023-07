Tom Cruise: "Mission: Impossible"-Filme bis ins hohe Alter

An Hollywood-Star Tom Cruise (61) scheint die Zeit vorbeizugehen. Am Tag der Premiere seines neuen Films "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil eins" im australischen Sydney (3. Juli) feierte er zugleich auch seinen 61. Geburtstag und sah dabei mindestens 20 Jahre jünger aus.



Auch für den mittlerweile siebten Teil der "Mission: Impossible"-Reihe führte er einen Großteil der waghalsigen Action-Stunts wieder höchstpersönlich aus - wie bereits im ersten Teil im Jahr 1996. Wie er dem "Sydney Morning Herald" in einem Interview verriet, hat er vor, dies auch noch im hohen Alter zu tun.