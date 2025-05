Das Magazin hatte Tom Cruise mit einem rund zwei Jahre alten Zitat konfrontiert. Damals hatte er zum "Sydney Morning Herald" gesagt , dass er noch mit 80 Jahren "Mission: Impossible"-Filme drehen möchte. Als Vorbild nannte er Harrison Ford (82). Der stand schließlich in dem Alter für "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" vor der Kamera. "Harrison Ford ist eine Legende, ich hoffe, dass ich immer noch dabei bin, ich habe noch 20 Jahre Zeit, um ihn einzuholen", sagte Cruise damals.

Auch mit über 60 Jahren macht Tom Cruise (62) in "Mission: Impossible - The Final Reckoning" (ab 21. Mai 2025 im Kino) seine Stunts selbst. Mit dem achten Teil der Action-Reihe soll aber für ihn noch nicht Schluss sein. "Ich werde nie aufhören", sagt der Superstar dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Und er legt nach: "Ich werde nie aufhören , Action zu machen , ich werde nie aufhören, Dramen und Komödien zu drehen - ich freue mich".

"Ich werde sie bis in meine 100er machen"

Heute legt Tom Cruise noch einen drauf. "Ich habe eigentlich gesagt, dass ich bis in meine 80er Filme machen werde", sagt er zum "Hollywood Reporter". Doch "ich werde sie bis in meine 100er machen", kündigt er an.

Sein Versprechen von 2023, noch mit über 80 Jahren "Mission: Impossible"-Filme drehen zu wollen, wird er aber nicht erfüllen. Denn der achte Teil wird auch der letzte sein. Dies bekräftigt Cruise noch einmal: "Es ist das Finale!" Der Film trage nicht zufällig den Titel "The Final Reckoning".

Fast 30 Jahre nach seinem ersten Auftritt als Ethan Hunt in "Mission: Impossible" (1996) ist also Schluss mit der Agenten-Action. Aber in den gut 40 Jahren, die sich Tom Cruise noch im Filmgeschäft sieht, kann viel passieren.