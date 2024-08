Wird uns Tom Cruise bei Olympia mit einem Stunt überraschen?

Hollywoodstar Tom Cruise (62) soll offenbar Teil der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Paris sein. Wie mehrere US-Medien berichten, soll der "Mission: Impossible"-Darsteller während der Zeremonie am 11. August einen "epischen" Stunt performen.

Dabei soll er die olympische Flagge in Schlepptau haben. In der TV-Übertragung der olympischen Abschlusszeremonie soll dann ein zweiminütiger, vorab aufgezeichneter Clip gezeigt werden, in dem Cruise die Flagge mit einem Flugzeug von Frankreich nach Los Angeles bringt. Dort soll er aus dem Flugzeug springen und samt der Flagge auf dem berühmten Hollywood-Schriftzug in den Bergen über L.A. landen.

Laut dem Klatschportal "TMZ" trainiert Cruise seit Monaten für einen Fallschirmsprung, mit dem er offiziell die Übergabe der Spiele an die nächste Gastgeberstadt einläuten soll: 2028 finden die Sommerspiele in Los Angeles statt. Cruise soll sich demnach zunächst vom Dach des Stade de France auf das Spielfeld des Stadions schwingen.

"TMZ" teilte mehrere Fotos der Dreharbeiten, die im März 2024 stattgefunden haben sollen. Laut der Seite sollen auch mehrere olympische Athletinnen und Athleten in dem Clip zu sehen sein und Cruise dabei helfen, die Flagge von Paris nach L.A. zu transportieren.

Großer Olympia-Fan

Die Idee für den Stunt soll vom Schauspieler selbst stammen und von ihm an das Internationale Olympische Komitee (IOC) herangetragen worden sein. Tom Cruise ist ein großer Fan der Olympischen Spiele und war 2004 vor den Spielen in Athen einer der Träger der olympischen Fackel. Auch dieses Jahr ist er bei den Spielen dabei: Am 26. Juli wohnte er der Eröffnungszeremonie bei, seitdem saß er bei mehreren Wettkämpfen im Publikum, darunter etwa beim Turnen und Schwimmen.

Offiziell bestätigt ist der Bericht über Tom Cruises angeblichen Stunt bisher nicht. Die Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris findet am 11. August statt. In Deutschland wird die Feier im ZDF und bei Eurosport live übertragen.