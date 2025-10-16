Hollywoodstar Tom Cruise (63) soll sich angeblich von Ana de Armas (37) getrennt haben. Das berichtet das britische Boulevardblatt "The Sun". Gerüchte über eine Beziehung der beiden Schauspieler waren im Februar aufgekommen. Fotos, die das "People"-Magazin im Juli veröffentlichte, zeigten Cruise und Ana de Armas dann händchenhaltend.

Zuvor waren sie auch schon gemeinsam im Spanien-Urlaub gesichtet worden, was die Spekulationen über eine Beziehung weiter anheizte. Auch bei David Beckhams 50. Geburtstagsfeier Anfang Mai waren Medienberichten zufolge beide eingeladen. Bei einem Oasis-Konzert im Londoner Wembley-Stadion ließen sich die beiden Stars ebenfalls sehen. Öffentlich über eine mögliche Beziehung gesprochen haben sie jedoch nie.

Wie die "Sun" nun schreibt, wollen die Filmstars nach dem angeblichen Scheitern der Beziehung als Freunde weitermachen. Auch beruflich arbeiten die beiden offenbar weiter zusammen. Tom Cruise und Ana de Armas sollen zusammen für den Film "Deeper" vor der Kamera stehen.