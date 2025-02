Das große NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles begann am 9. Februar mit einer Überraschung: Tom Cruise (62), der in einem aufwendig produzierten Werbespot die Zuschauer im Super-Bowl-Vorprogramm des US-Senders Fox auf das Spiel einstimmte, präsentierte sich mit einem deutlich veränderten Aussehen . In den sozialen Medien überschlugen sich prompt die Reaktionen der Fans zu den Bildern, die unter anderem die "Daily Mail" veröffentlichte . Wurde da nachgeholfen?

Cruise unter Druck und mit Maske?

Der 62-jährige Hollywoodstar wandelt in dem Clip durch einen abgedunkelten Raum, in dem historische NFL-Momente auf Bildschirmen zu sehen sind. "Heute Abend treffen wir in New Orleans auf eine Mission, die nicht oft vorkommt", erklärt Cruise in Anspielung auf seine "Mission: Impossible"-Reihe. Doch statt seiner motivierenden Worte steht schnell sein Gesicht im Mittelpunkt der Diskussionen.

"Tom Cruise spricht über Druck - es gibt keinen größeren Druck als den seiner Haut, die versucht, auf seinem Gesicht gespannt zu bleiben", scherzt ein User auf der Social-Media-Plattform X. Ein anderer fragt provokant, ob Cruise vielleicht zu einer Maske gegriffen habe: "Wessen Gesicht trägt Tom Cruise da eigentlich? Es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen." Einige Fans spekulieren sogar, dass modernste Technologie im Spiel sein könnte. "Tom Cruise wirkt wie eine Künstliche Intelligenz in menschlicher Gestalt", lautet einer der zahlreichen Kommentare, die sein auffallend makelloses Erscheinungsbild thematisieren.