Hanks stellt Tom Parker, der gut 20 Jahre mit Elvis Presley zusammenarbeitete, als gierigen Mann dar, der sich übermäßig am finanziellen Gewinn Presleys bereichert hat. Dennoch sei er nicht einfach nur ein Schurke gewesen, sagte Hanks am Donnerstag. "Er war ein Mann, der die Gelegenheit sah, ein einmaliges Talent in eine kulturelle Urgewalt zu verwandeln." Die Vielzahl der Wege, durch die Parker Leute um Geld betrogen habe, sei außergewöhnlich. "Übrigens, ein paar dieser Wege habe ich in meinen eigenen Alltag integriert", scherzte Hanks. "Man lernt ein kleines bisschen von jeder Rolle."