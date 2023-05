Tom Hanks erster Roman ist erschienen

Auf James Bond kam das Gespräch zwischen Tom Hanks und der BBC übrigens über die Literatur. Der Hollywood-Star stellte seinen ersten Roman vor. "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" erscheint weltweit am heutigen Dienstag (9. Mai). Auch in Deutschland kann man das Buch schon auf Englisch bestellen. Eine deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.

In dem Roman geht es, wie könnte es anders sein, um Hollywood. Es geht um die Entstehung eines großen Superheldenfilms, die Geschichte umspannt fast 80 Jahre. Tom Hanks schreibt schon sein Leben lang, wie er sagt. 2017 erschien sein erstes Buch, die Kurzgeschichtensammlung "Schräge Typen".