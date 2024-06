Regisseur Steven Spielberg (77) und Schauspieler Tom Hanks (67) sind derzeit gemeinsam in Frankreich. Dort nehmen sie an den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des D-Day teil. Die beiden Hollywood-Stars sind unter anderem für ihre Zusammenarbeit in dem Oscar-prämierten Film "Der Soldat James Ryan" von 1998 bekannt, in dem es um die Ereignisse des 6. Juni 1944 geht. An dem Tag, der als D-Day bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Auch in der Miniserie "Band of Brothers - Wir waren wie Brüder" (2001), in der der D-Day ebenfalls eine Rolle spielte, arbeiteten Hanks und Spielberg zusammen.

Tom Hanks erschien laut "NBC News" nun bei einer US-Zeremonie am "Normandy American Cemetery and Memorial" in Colleville-sur-Mer, wo er mit Steven Spielberg plauderte. US-Präsident Joe Biden (81) hält dort eine Rede. Zu einer großen internationalen Gedenkveranstaltung kommen anschließend mehr als 25 Staatsoberhäupter am Omaha Beach in Saint-Laurent-sur-Mer zusammen. Dabei sein sollen dann unter anderem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie Vertreter europäischer Königshäuser.