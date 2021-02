Tom Holland möchte nächster James Bond werden

James-Bond-Nachfolger

Im Gespräch sagte Holland auch, dass er gerne mit Maggie Smith vor der Kamera stehen würde, woraufhin die Idee entstand, dass sie "M“ in seiner James Bond Version spielen könnte.

Nachdem Daniel Craig nach "No Time to Die“, der ursprünglich am 8. April 2020 in die Kinos kommen sollte, seine Rolle als 007 an den Nagel hängen wird, brodelt bereits die Gerüchteküche, wer seine Nachfolge antreten könnte.

Die heißesten Kandidadten dafür sind Tom Hardy, Tom Hiddleston, Idris Elba, Michael Fassbender und Richard Madden. Auch Riz Ahmed, Henry Cavill und Henry Golding werden immer wieder in Zusammenhang mit der Neubesetzung des britischen Agenten erwähnt. Inzwischen hat sich "Bridgerton“-Star Regé-Jean Page auch zu einem Publikumsliebling gemausert und würde sich auch für die Rolle anbieten.