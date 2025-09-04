Tom Holland (29) macht anderen Mut: Der "Spider-Man"-Star hat in einem Gespräch mit "IGN" offen über seine ADHS- und Legasthenie-Diagnosen gesprochen. Für den 28-Jährigen sind diese vermeintlichen Hindernisse jedoch zu einem wichtigen Baustein seiner Schauspielkarriere geworden. "Ich denke, dass Spielen wirklich hilft. Ich habe ADHS und bin Legastheniker, und ich merke manchmal, wenn mir jemand eine leere Leinwand gibt, dass das leicht einschüchternd sein kann", erklärte Holland dem Magazin. Diese Herausforderungen begegnen ihm auch bei der Entwicklung seiner Filmcharaktere.

Kreativität als Schlüssel zum Erfolg Der Marvel-Schauspieler schwört dabei auf eine ganz besondere Methode: Er zapft sein inneres Kind an. Durch "Spielen" bereitet sich Holland auf jede seiner Rollen vor. "Jede Art, wie man als junger Mensch oder als Erwachsener mit etwas interagieren kann, das einen dazu zwingt, kreativ zu sein und außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken", beschreibt er seine Herangehensweise. Holland ist überzeugt davon, dass diese Art der kreativen Arbeit entscheidend ist: "Je mehr wir solche Sachen machen, desto besser wird es."

Bereits mit sieben Jahren diagnostiziert Die Legasthenie wurde bei Tom Holland bereits im Alter von sieben Jahren festgestellt. In einem Podcast-Gespräch mit Jay Shetty im Juli 2023 sprach er erstmals ausführlicher über die Herausforderungen seiner Jugend: "Meine Legasthenie betrifft wirklich nur meine Rechtschreibung. Die Rechtschreibung war die größte Hürde." Während seiner Schulzeit kämpfte sich Holland durch die Schwierigkeiten. "Ich habe wirklich hart in der Schule gearbeitet. Ich war nicht besonders gut, aber meine Eltern sagten: 'Hauptsache du gibst dein Bestes'", erinnert sich der Schauspieler. Seine Eltern Dominic und Nikki Holland seien ihm zur Seite gestanden und ermutigten ihn kontinuierlich.

Vorbild für andere Betroffene Heute ist Tom Holland zu einem Vorbild für Menschen mit ähnlichen Diagnosen geworden. Der "Uncharted"-Star hat nicht nur gelernt, mit ADHS und Legasthenie umzugehen - er nutzt diese Eigenschaften sogar zu seinem Vorteil in einer Karriere, die maximale Kreativität erfordert. Aktuell arbeitet Holland intensiv an seinem nächsten großen Projekt: "Spider-Man: Brand New Day" soll den beliebten Superhelden zurück auf die Leinwand bringen. Für den Schauspieler ist es eine weitere Gelegenheit, seine besonderen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und zu zeigen, dass vermeintliche Schwächen zu echten Stärken werden können.