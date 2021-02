Erfolg als Spider-Man

Die Rolle von Finn ging schließlich an John Boyega, der damit seinen großen Durchbruch feiern konnte. Er verkörperte die Figur in insgesamt drei "Star Wars“-Filmen und zog letztes Jahr einen Schlussstrich unter sein galaktisches Abenteuer.

Obwohl Tom Holland keine Rolle in "Star Wars“ bekam, schaffte er es anscheinend beim Casting für "Spider-Man“ zu überzeugen – er ist seit 2015 fixer Bestandteil des Marvel-Universums. Zur Zeit arbeitet er an seinem dritten "Spider-Man“-Film, in dem auch ehemalige und zukünftige Marvel-Stars auftauchen sollen.