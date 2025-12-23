Das Schauspielerpärchen Zendaya (29) und Tom Holland (29) wird Weihnachten 2025 bei seiner Familie in Großbritannien verbringen. Wie d ie britische Zeitung "Daily Mail" berichtete, werden die beiden gemeinsam mit Hollands Eltern und seinen Brüdern feiern.

Unternehmungen in London

Das Paar hält sich bereits in London auf, wo die beiden bei einem Bummel durch den Richmond-Park von Paparazzi fotografiert wurden. Zendaya trug dabei einen Trenchcoat , einen Schal und Jeans, ihr Verlobter hielt sich mit einer Mütze und einem wattierten schwarzen Mantel warm.

Die Familie unternahm auch schon einen Ausflug zusammen und besuchte ein Live-Gaming-Erlebnis im Stil von "Die Verräter", wie Tom Hollands Bruder Sam in einem Instagram-Posting am Montag verriet. Darin schrieb er: "Hatte gestern eine tolle Zeit bei @thetraitorslive. Man kann niemandem trauen, wenn man am runden Tisch sitzt... nicht einmal der Familie." Dazu teilte er Aufnahmen der Gruppe. Auf dem vierten Foto sind Zendaya und Tom Holland zusammen mit seinen Eltern Dominic und Nikki Holland zu sehen.

Der Brite und die US-Amerikanerin scheinen darauf zu achten, ihre Zeit zwischen beiden Familien gerecht aufzuteilen. Ihre Verlobung zum Beispiel sollen sie Weihnachten 2025 im Kreise von Zendayas Familie in den USA gefeiert haben. Die beiden Stars lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen. Bald ist das Paar wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen: in Christopher Nolans (55) neuem Film "The Odyssey". Ob 2026 womöglich auch die Hochzeit ansteht, ist noch nicht bekannt.