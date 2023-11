Tom Wlaschiha: Dieser Hollywood-Star hat ihn besonders beeindruckt

Auf die Frage, welcher internationale Filmstar ihn bei der Zusammenarbeit am Set besonders beeindruckt habe, antwortet der 50-Jährige: "Ein besonderes Erlebnis war sicher die Arbeit an 'Crossing Lines' mit Donald Sutherland. Der Mann war schon eine Legende, als ich geboren wurde. Und während des Drehs über drei Staffeln war es immer wieder ein Geschenk, mit ihm spielen zu dürfen." Oft sehe man auch, dass gerade die sehr erfolgreichen Kollegen sehr nahbar und uneitel seien, erklärte der Schauspieler weiter. "Und sobald die Kamera läuft, versucht jeder, sein Bestes zu geben."

Tom Wlaschiha verrät in "How to be a Man" zudem, es sei für ihn im Filmgeschäft "vieles leichter geworden" seit "Game of Thrones". Wenn man das Glück habe, in so einer großen Produktion dabei zu sein, "dann kommen danach mehr Angebote. Deshalb war das schon ein sehr großer Schritt. Ich hatte vorher über Jahre das Gefühl, ich investiere sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft in den Beruf, aber es kam weniger zurück, als ich mir gewünscht hatte".