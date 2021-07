Mit der Netflix-Serie "13 Reasons Why" ("Tote Mädchen lügen nicht") erreichte Tommy Dorfman weltweite Bekanntheit. Dort verkörperte die Schauspielerin die männliche Figur Ryan Shaver – in Zukunft ist sie an ähnlichen Rollen jedoch nicht mehr interessiert, wie sie im großen Interview mit dem "TIME"-Magazin verlauten ließ.