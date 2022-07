Schauspieler Tony Sirico (1942-2022), der für seine Rolle als Paulie Walnuts in "Die Sopranos" bekannt war, ist mit 79 Jahren verstorben. Das gab sein Bruder Robert via Facebook bekannt, wie mehrere US-Medien wie die "New York Post" und "TMZ" berichten. "Es erfüllt uns mit großer Trauer, aber auch mit großem Stolz, Liebe und jeder Menge schöner Erinnerungen, dass euch die Familie von Gennaro Anthony "Tony" Sirico über seinen Tod informieren muss", heißt es in dem Beitrag.

Wie "TMZ" von InsiderInnen erfahren haben will, soll Sirico aufgrund seiner schwachen Gesundheit seine letzten Lebensjahre in einem Altersheim in Fort Lauderdale, Florida, verbracht haben.