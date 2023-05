Tori Spelling muss ihr Haus wegen Schimmelbefall verlassen

Ferienwohnung oder Hotel für den Übergang

Das Haus sei "lebensgefährlich" und unbewohnbar. Deshalb müsse die Familie nun so schnell wie möglich eine neue Bleibe finden. "Es ist schwer, eine große Familie einfach zu entwurzeln, besonders wenn man sich so krank fühlt. Aber jetzt werden wir das Haus so schnell wie möglich räumen." Spelling berichtet, dass zur Übergangslösung eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer angedacht sei. Zum Glück sei das befallene Haus nur gemietet gewesen, so dass man schnell ausziehen könne. Auch eine Mieterversicherung sei vorhanden. "Ohne sie wären wir verloren."

Zusammen mit ihrem Mann Dean McDermott (56) hat Tori Spelling fünf Kinder: Liam (16), Stella (14, Hattie (11), Finn (10) und Beau (6). Das Paar ist seit 2006 verheiratet und lässt die Öffentlichkeit stark am Privatleben teilhaben. So nahmen sie an zwei Reality-Dokus teil, und Spelling schrieb ein Buch über ihre Erfahrungen als Mutter. Seit Jahren macht das Paar auch immer wieder wegen Ehekrisen Schlagzeilen.