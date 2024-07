Trauer um Erica Ash: Diese Stars nehmen Abschied von ihr

Schauspielerin Loni Love (53), die eng mit der Verstorbenen befreundet war, hatte den Tod zuerst in einem Instagram-Post bekannt gegeben . "Ich bin traurig, den Tod meiner Freundin und Schauspielerkollegin Erica Ash zu bestätigen", so die 53-Jährige. Sie sei "talentiert und witzig" gewesen und habe immer alles gegeben: "Sie war immer da ... und nun ist sie fort. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie und ihre Fans."

Ash war in ihrer mehr als 20-jährigen Karriere unter anderem Teil der Sketch-Comedyserie "MadTV", bei der sie Promis wie Michelle Obama (60) imitierte. An der Seite von Lindsay Lohan (38) und Charlie Sheen (58) spielte sie 2013 im fünften Teil der "Scary Movie"-Reihe mit.

Michael Jai White (56), der mit Ash an dem Film "Outlaw Johnny Black" (2023) gearbeitet hatte, schrieb auf Instagram: "Wir alle haben einen der vielseitigsten und schönsten Menschen verloren, die ich je gekannt habe. Sie war einer der stärksten Menschen, die ich kannte." Der Schauspieler und Regisseur erinnert sich in dem Post an die Dreharbeiten zurück, die der Schauspielerin offenbar alles abverlangt hatten. "Sie verbrachte während der Produktion fast jede Mittagspause auf dem Boden ihrer Garderobe und litt unter Schmerzen aufgrund der Krebserkrankung im Endstadium. Sie hielt es vor fast allen geheim. Sie war eine Freude, für die alle andere an erster Stelle standen!"