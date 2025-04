Nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) am Ostermontag verneigen sich etliche Hollywoodstars vor dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Martin Scorsese (82) meldete sich gegenüber "Variety" zu Wort. "Er war in jeder Hinsicht ein bemerkenswertes menschliches Wesen", schrieb der Regisseur, der in seiner Jugend katholischer Priester werden wollte. "Er erkannte seine eigenen Schwächen an. Er strahlte Weisheit aus. Er strahlte Güte aus. Er hatte ein eisernes Engagement für das Gute", so Scorsese weiter.

"Er wusste in seiner Seele, dass Unwissenheit eine schreckliche Plage für die Menschheit ist. Deshalb hörte er nie auf zu lernen", merkte Martin Scorsese an. "Und er hörte nie auf, aufzuklären. Und er umarmte, predigte und praktizierte Vergebung. Universelle und ständige Vergebung." Der Regisseur von "Die letzte Versuchung Christi" traf Papst Franziskus mehrfach im Vatikan. Bei einem Besuch im Jahr 2023 verriet der Oscarpreisträger, dass er an einem weiteren Film über Jesus Christus arbeite.