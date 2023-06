Jennifer Lawrence flog im "Twilight"-Casting in der ersten Runde raus

An ihrer Stelle würde später Kristen Stewart (33) für die Hauptrolle der Bella Swan verpflichtet, die an der Seite von Robert Pattinson (37) alias Edward Cullen ebenfalls zum Weltstar wurde. Nach dem ersten Teil "Biss zum Morgengrauen" kam ein Jahr später mit "New Moon - Biss zur Morgenstunde" bereits der zweite Teil der Filmreihe in die Kinos. Es folgten 2010 "Eclipse - Biss zum Abendrot", 2011 "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 1" und zum Abschluss 2012 "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht, Teil 2".