"Teen Wolf"-Star Tyler Posey hat geheiratet

"Teen Wolf"-Star Tyler Posey (31) ist unter der Haube! Der Schauspieler hat am Samstag seiner Partnerin Phem (28, mit bürgerlichem Namen Olivia "Liv" Marsico) das Jawort gegeben, wie "Page Six" berichtet. Die Hochzeitszeremonie fand dem Klatschblatt der "New York Post" zufolge in einem privaten Meditationsgarten in Pacific Palisades, einem wohlhabenden Viertel in Los Angeles, statt. Danach folgte ein Empfang im Restaurant "Duke's Malibu".

Gefeiert wurde im Ocean Room des Restaurants gemeinsam mit Familie, Freunden und Kollegen, die auf Instagram Einblicke von der Zeremonie zeigen. Die Braut trug ein bodenlanges, rückenfreies Spitzenkleid von Grace Loves Lace. Dazu kombinierte sie einen traditionellen, langen Schleier. Ihre langen blonden Haare waren zu Locken gestylt und zur Hälfte zurückgesteckt. Schuhe von Bella Belle rundeten ihren Hochzeitslook ab.