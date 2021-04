Ulmen-Fernandes: "Traumschiff"-Dreh "in einer Corona-freien Parallelwelt"

Im Übrigen habe es auch am "Traumschiff" in letzter Zeit einige Modernisierungsmaßnahmen gegeben. "Ich bin das erste feste Crewmitglied mit Migrationshintergrund, der Hauptcast ist mit zwei Männern und zwei Frauen mittlerweile paritätisch besetzt. Und in nächster Zeit werden einige Namen auftauchen, die man auf dem "Traumschiff" so erst mal nicht erwarten würde."

Auf die Frage, ob das sozusagen Gesellschaftspolitik an Bord sei, sagte sie: "Im Prinzip schon. Das Format wird von acht Millionen Menschen gesehen, und wenn man etwas verändern will, dann muss man auch dahin gehen, wo die breite Masse zuschaut, klar!"