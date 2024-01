Greta Gerwig und Christopher Nolan für US-Regiepreise nominiert

Barometer für kommende Oscar-Verleihung

Seit 2016 zeichnet der DGA-Verband auch Neulinge im Regiefach aus. Fünf Filmemacher schafften es mit ihren Debütwerken diesmal in die Auswahl: Cord Jefferson ("American Fiction"), Manuela Martelli ("Chile "76"), Noora Niasari ("Shayda"), A.V. Rockwell ("A Thousand and One") und Celine Song ("Past Lives").

Die Auszeichnungen gelten als Barometer für die folgende Oscar-Verleihung. 2023 holte das Regie-Duo Daniel Kwan und Daniel Scheinert für "Everything Everywhere All at Once" erst den DGA-Preis und dann den Regie-Oscar. Im Jahr zuvor gelang dies der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion mit "The Power of the Dog".