Am 1. April starb der Hollywoodstar Val Kilmer (1959-2025) nach einer langen gesundheitlichen Odyssee im Alter von 65 Jahren. Bereits wenige Tage nach seinem Tod gab seine Tochter Mercedes Kilmer in einem Interview mit der "New York Times" bekannt, dass ihr Vater an einer Lungenentzündung verstorben sei. Dies bestätigt jetzt auch die offizielle Sterbeurkunde von Kilmer, die vom US-Portal "TMZ" veröffentlicht wurde.

Als weitere Ursachen für Kilmers Tod wurden neben der Lungenentzündung akutes und chronisches Atemversagen sowie ein Karzinom an der Zunge genannt. Andere darin enthaltene Diagnosen sind Unterernährung und eine Luftröhrenfistel. Zudem berichtet das Promiportal, dass der Leichnam von Val Kilmer bereits am 7. April eingeäschert worden sei. Kilmer kämpfte seit vielen Jahren mit massiven gesundheitlichen Problemen. Lange Zeit ließ er seine Kehlkopfkrebserkrankung aus Glaubensgründen nicht behandeln.