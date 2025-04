Trauer um Val Kilmer (1959-2025): Der Hollywoodstar, bekannt für Hauptrollen als Batman in "Batman Forever" oder Antagonist in "Top Gun", ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Seine Tochter, Mercedes Kilmer (33), teilte laut "New York Times" mit , dass Kilmer am 1. April an einer Lungenentzündung gestorben sei. Der Schauspieler war 2014 mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden, galt aber als geheilt.

Rasanter Aufstieg in Hollywood

Val Kilmer eroberte Hollywood in den 1980er Jahren rasant. Seine Karriere begann an der renommierten Juilliard School in New York City, wo er als einer der jüngsten Studenten aufgenommen wurde. Erste Aufmerksamkeit erlangte er mit Filmen wie "Top Secret!" (1984) und "Real Genius" (1985), doch der große Durchbruch kam 1986 mit "Top Gun", in dem er als eiskalter "Iceman" Tom Cruise (62) Paroli bot.

1991 schlüpfte er in die Rolle von Jim Morrison (1943-1971) in der Musikerbiografie "The Doors" - eine Performance, die Kritiker und Fans gleichermaßen begeisterte und Kilmer als Hollywoodstar zementierte. Es folgten Rollen in "Tombstone" (1993), seine Darstellung von Batman in "Batman Forever" (1995) und die Zusammenarbeit mit Robert De Niro (81) und Al Pacino (84) in "Heat" (1995).