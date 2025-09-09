Bereits am 1. April starb der Hollywoodstar Val Kilmer (1959-2025) nach einem langen gesundheitlichen Leidensweg im Alter von 65 Jahren an einer Lungenentzündung, sechs Tage später wurde der Schauspieler eingeäschert. Am 8. September 2025, erst fünf Monate später , fand eine Gedenkfeier im bekannten Chateau Marmont Hotel in West Hollywood statt.

Diese Promis nahmen an der Trauerfeier teil

Endlich bekam der Star aus "Top Gun" oder "Batman Forever" den Abschied, der ihm gebührt. Zur Trauerfeier erschienen berühmte Weggefährten wie Jack Black (56, in dessen Musikvideo "To Be the Best" Val Kilmer 2012 mitspielte) oder Sean Penn (65), wie "TMZ" in einer Bildergalerie der eintreffenden Gäste dokumentierte. Auch Musiker Slash (60), die Komödiantin Kristen Wiig (52), Komiker Will Forte (55) und Schauspielerin Daryl Hannah (64) erwiesen ihrem Leinwand-Kollegen die letzte Ehre. Auch unter den Geladenen: Val Kilmers erste Highschool-Liebe, die Schauspielerin Mare Winningham (66).

Regisseure wie Jerry Bruckheimer (81), die mit Kilmer einige seiner größten Filme wie 2006 "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" (an der Seite von Denzel Washington) gedreht hatten, betrauerten seinen Verlust mit der Familie, Freunden und Kollegen an diesem Tag.