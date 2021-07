"Verstehen Sie Spaß?": Abschieds-Stimmung für Guido Cantz

Sendung ohne Publikum

Wegen der Corona-Vorgaben fehlte dabei das Saalpublikum. Während die ersten Fernsehshows wieder leibhaftige Gäste mit Abstand in Stuhlreihen sitzen lassen, kommen die Lacher bei "Verstehen Sie Spaß?" also noch vom Band. "Ich würde mich freuen, wenn ich noch einmal vor Publikum moderieren kann", sagt Cantz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ob es dann ein paar Hundert oder Tausend Gäste seien, sei im Grunde egal. "Aber ich stehe mein Leben lang vor Publikum." Und gerade für eine Sendung mit Gags vor versteckter Kamera seien die Lacher wichtig - auch um andere Leute anzustecken. "Das ist bei uns auch noch mal wichtiger als bei einer Quizsendung."

Intime Atmosphäre

Ohne Publikum im Saal sei es allerdings eine intimere Atmosphäre, sagte Cantz. "Ein netter Abend auf dem Sofa zusammen." Das könne unter Umständen auch Vorzüge haben: "Ich glaube, dass ein Studio, in dem nur Kameraleute und Kabelhilfen stehen, vielleicht von Vorteil ist für Leute, die nicht so erfahren sind." Wenn die sonst in einen Saal kommen, in dem Hunderte Menschen klatschen, seien sie sehr nervös.