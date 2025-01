Dank an die Ersthelfer mit Händedruck

Am 16. Januar, teilte die Ehefrau des Actionhelden, Emma Heming-Willis (46), auf ihrem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Video, in dem Willis ein Cap der New York Yankees trägt und einem Polizisten aus Los Angeles die Hand schüttelt sowie für ein Foto mit ihm posiert. Das Video wurde musikalisch mit "Going to California" von Led Zeppelin untermalt.

In der Bildunterschrift des bewegenden Clips schreibt das Model: "Wenn Bruce einen Ersthelfer entdeckte, verpasste er nie die Gelegenheit, seine Dankbarkeit mit einem herzlichen Händedruck und einem 'Danke für Ihre Dienste' zu zeigen. Gestern war es nicht anders."

Seine Tochter Tallulah Willis (30), aus einer vorangegangenen Ehe der Actionikone mit Schauspielerin Demi Moore (62), kommentierte den Beitrag ihrer Stiefmutter mit den Worten: "Das macht mein Herz so verdammt voll."