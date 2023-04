Marvel-Star Jeremy Renner (52) war am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden. Ein verstörendes neues Video, das das US-Portal "ETOnline" verbreitet, zeigt nun die dramatischen Momente direkt nach dem schweren Unfall. Im Clip zu sehen sind Sanitäter, die am Unfallort bemüht sind, das Leben des Schauspielers zu retten.

Es handelt sich um Aufnahmen einer Körperkamera eines unbekannten Ersthelfers. Mehrere Menschen knien in dem Video um den am Boden liegenden, im Video verpixelten Renner herum und leisten Erste Hilfe, bevor der Schauspieler abtransportiert wird. Eine große Blutlache markiert den Ort, an dem der Hollywood-Star zuvor von seinem rund sechseinhalb Tonnen schweren Schneepflug überfahren worden war.