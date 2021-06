Vin Diesel wäre für "Fast & Furious"-Musical bereit

Racetrack Records

Vin Diesel erinnert sich in diesem Gespräch ebenfalls daran, dass Queen Latifah, nachdem sie seine tiefe Stimme gehört hatte, ihn vor einigen Jahren dazu ermuntern wollte, auf einer Oscar-Party zu singen. Mittlerweile besitzt der Schauspieler ein eigenes Label namens Racetrack Records, und hat 2020, gerade auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, zwei Singles veröffentlicht: "Feel Like I Do" und "Days Are Gone".

Den letzten Song können wir uns hier anhören: