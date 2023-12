Klage wegen sexueller Übergriffe: Vin Diesel streitet die Vorwürfe ab

Jetzt sieht sich auch Vin Diesel (56) mit massiven Vorwürfen konfrontiert: Eine ehemalige Assistentin des Hollywood-Actionstars behauptet, dass der Schauspieler sie während der Dreharbeiten zu "Fast & Furious Five" im Jahr 2010 in Atlanta sexuell belästigt habe. In einer vor dem Los Angeles Superior Court eingereichten Klage heißt es laut "Deadline", dass Diesel Asta Jonasson auf einem Zimmer im dortigen St. Regis Hotel bedrängt habe.

"Vin Diesel hat Frau Jonasson gewaltsam gepackt, ihre Brüste betatscht und sie geküsst", heißt es in der Klage wegen sexueller Nötigung und Diskriminierung. Sie habe daraufhin immer wieder laut und deutlich "Nein" gesagt und sich versucht, aus der Umklammerung von Vin Diesel zu lösen. Später sei er auf die Knie gegangen, habe ihre Beine betatscht und versucht, ihre Unterwäsche herunterzuziehen.