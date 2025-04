Die deutsche Filmszene trauert um Vittorio Pirbazari. Der 44-jährige Schauspieler, Bodybuilder und Influencer ist überraschend während eines Fitness-Trainings verstorben. Das bestätigte sein Kollege Said Ibrahim via Instagram. In seinem emotionalen Posting gab Ibrahim zudem bekannt, dass sein "Bruderherz" während des Trainings auf dem Laufband plötzlich zusammengebrochen sei. Ein Herzinfarkt habe das Leben von Pirbazari beendet. "Es geht einfach vorbei, von jetzt auf gleich. Man weiß nie, wann es so weit ist", trauerte Ibrahim.