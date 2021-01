Warum Zendaya in Hollywood als unsympathisch galt

Bald auf Netflix

Am 8. Jänner wurde der Trailer zur Netflix Romanze “Malcolm & Marie“ veröffentlicht, in dem Zendaya an der Seite von John David Washington zu sehen ist. Das Kammerspiel wurde in einer Villa in Los Angeles während der Corona-Pandemie gedreht und erscheint am 5. Februar auf Netflix.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass die junge Darstellerin eine Oscar-Nominierung für diese Rolle erhält, aber immerhin hat sie schon einen Emmy für ihre Leistung in der Serie "Euphoria" in ihrem Schrank stehen. Zudem ist sie in der langerwarteten "Dune“-Neuverfilmung von Denis Villeneuv zu sehen und ist Teil des neuen "Spiderman"-Sequels.