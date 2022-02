2015 beendete Raab seine TV-Karriere

2015 aber war Raab plötzlich verschwunden: Nach den immer weiter sinkenden Quoten von "TV Total" verabschiedete sich der damals 49-Jährige vom Bildschirm und beendete offiziell seine TV-Karriere. Tränenreich war seine letzte "TV Total"-Episode, am 19. Dezember 2015 absolvierte er bei "Schlag den Raab" seinen letzten Fernsehauftritt.

Dass man ihn seitdem nur äußerst selten in der Öffentlichkeit gesehen hat, überrascht nicht: Raab war seit jeher als Person bekannt, die ihr Privatleben strengstens unter Verschluss hält. So ist nur bekannt, dass er mit seiner Frau namens Nike und seinen zwei Töchtern in Köln lebt.