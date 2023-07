US-Schauspielerin Whoopi Goldberg ("Sister Act") hat spezifische Wünsche für die Zeit nach ihrem Tod. "Ich will kein Hologramm sein", sagte die 67-Jährige in der Talkshow "The View". "Das steht schon seit 15 Jahren in meinem Testament." Sie finde diese dreidimensionalen Projektionen von Menschen "ein bisschen unheimlich, gruselig", begründete Goldberg.