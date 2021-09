Glück gehabt: So skurril wurden diese Stars entdeckt

Norman Reedus

Norman Reedus' Karriere nahm ihren Anfang in einer betrunkenen Nacht. Nachdem der Darsteller von seiner Freundin, wegen der er nach LA gezogen war, verlassen wurde und auch seinen Job in einer Motorradwerkstatt verlor, verbrachte er einen feuchtfröhlichen Abend mit einem Freund in einer Bar.

"Ich hatte viel zu viel getrunken und habe angefangen, die Leute anzuschreien. Dann kam jemand auf mich zu und bot mir eine Rolle in einem Theaterstück an. Ich ging hin und nach meinem Auftritt kontaktierte mich eine Casterin, die im Publikum saß, und so kam ich zu weiteren Jobs," erzählte Reedus in der "Tonight Show".