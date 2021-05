Kommentare von Schwarzenegger und Michael Bay

Neben zahlreichen Fans tummeln sich in der Kommentarspalte auch viele berühmte Namen. Sogar Fitness-Ikone Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich gibt seinen Senf dazu, inklusive Seitenhieb auf die amerikanische Bevölkerung: "Will, du armes Baby, ich weine um dich – obwohl du immer noch in besserer Form bist als 90 Prozent von Amerika. Weiterpumpen!"

Regisseur Michael Bay wittert in Will Smiths neuer Figur direkt einen Grund, einen weiteren "Bad Boys"-Film zu drehen. Er schreibt: "Naja... lass uns die Bande wieder zusammentrommeln? 'Bad Boys', das letzte Kapitel. Da kommst du in Form, das garantiere ich dir!"