Will Smith: Seltene Familienfotos mit Sohn Trey

Es ist ein Foto, das es nur selten zu sehen gibt. Will Smith (57) posiert auf einem jetzt veröffentlichten Bild gemeinsam mit seiner Ex-Frau , seiner von ihm getrennt lebenden Partnerin und seinen beiden Söhnen .

Das Bild ist im Rahmen des 33. Geburtstags seines Sohnes Trey Smith, den er mit seiner Ex-Frau Sheree Zampino (57) hat, entstanden. Sie und Will stehen auf der Aufnahme auf der rechten Seite von Trey, auf seiner linken Seite sind Jada Pinkett Smith (54) und sein Halbbruder Jaden (27) zu sehen. Nur Halbschwester Willow (25) ist darauf nicht abgebildet.

Zampino hat das Foto bei Instagram geteilt. Auf anderen Aufnahmen sind weitere Gäste der Feier zu sehen, ein Bild zeigt Will Smith mit seinen beiden Jungs. "Wow! Du bist 33, mein Sohn! Was für eine reine Freude und großartige Seele du bist", schreibt sie zu dem Beitrag. "Dein Licht ist ansteckend, und die Liebe, die Anmut und das Mitgefühl, mit denen du lebst und handelst, zu sehen, sind eine wunderschöne Ehre, ein Privileg und eine Freude!"