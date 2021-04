Wie “Bild.de" berichtet, ist der deutsche TV-Schauspieler und Reality-Star Willi Herren im Alter von 45 Jahren verstorben. Das haben die Kölner Polizei und Herrens Manager gegenüber dem Medium berichtet.

Laut dem Bericht soll am Dienstag um die Mittagszeit ein Notruf eingegangen sein, der Einsatzkräfte in Herrens Kölner Wohnung gerufen haben soll. Zur Todesursache gibt es derzeit keine bestätigten Informationen, im “Bild”-Bericht ist von einer Überdosis die Rede. Herren sprach in der Vergangenheit immer wieder offen über seinen Kampf mit der Sucht.

Herren war Teil des aktuellen Casts der Show “Promis unter Palmen” auf Sat1. Erst kürzlich eröffnete Herren seinen eigenen Foodtruck.