"Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben"

Shatner hatte am späten Nachmittag in seinem Zuhause in Los Angeles Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel bekommen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf den Agenten des Schauspielers berichtet hatte. Als Vorsichtsmaßnahme habe Shatner den Rettungsdienst gerufen und sei später in einer Klinik untersucht worden. Sein Agent hatte jedoch erklärt, dass es dem Star gut gehe und er sich bereits wieder zu Hause befinde.

Der 94-Jährige kann offenbar über die vielen Berichte über ihn lachen. Zumindest scheint er sich darüber lustig zu machen. Unter anderem auf Instagram hat Shatner ein Meme veröffentlicht, auf dem steht: "Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben!". Damit greift er ein Zitat von Mark Twain auf, in dessen Rolle er auf dem Bild auch zu sehen ist.