William Shatner im Krankenhaus: Er beruhigt seine Fans
William Shatner (94) wurde laut US-Berichten am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht, dem legendären "Star Trek"-Schauspieler scheint es allerdings gut zu gehen. Am 25. September hat Shatner sich selbst in den sozialen Medien zu den Berichten geäußert und Entwarnung gegeben.
"Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben"
Shatner hatte am späten Nachmittag in seinem Zuhause in Los Angeles Probleme mit seinem Blutzuckerspiegel bekommen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf den Agenten des Schauspielers berichtet hatte. Als Vorsichtsmaßnahme habe Shatner den Rettungsdienst gerufen und sei später in einer Klinik untersucht worden. Sein Agent hatte jedoch erklärt, dass es dem Star gut gehe und er sich bereits wieder zu Hause befinde.
Der 94-Jährige kann offenbar über die vielen Berichte über ihn lachen. Zumindest scheint er sich darüber lustig zu machen. Unter anderem auf Instagram hat Shatner ein Meme veröffentlicht, auf dem steht: "Die Gerüchte über mein Ableben wurden stark übertrieben!". Damit greift er ein Zitat von Mark Twain auf, in dessen Rolle er auf dem Bild auch zu sehen ist.
Im beigefügten Kommentar erklärt Shatner, dass er einfach "zu viel gegessen" habe. "Ich danke euch allen für eure Fürsorge, aber mir geht es einwandfrei", schreibt er weiter. "Ich sage es euch allen immer wieder: Vertraut weder der Boulevardpresse noch KI!"
Trotz seines Alters ist der Schauspieler, der vor allem als Captain Kirk in "Raumschiff Enterprise" berühmt wurde, äußerst aktiv: In den letzten Monaten trat er immer wieder öffentlich auf und arbeitete auch weiterhin an neuen Projekten. Für 2026 ist laut des Branchenportals "Deadline" etwa voraussichtlich die Produktion der Dramedy "Family Tree" mit Shatner geplant.