"Metal verlangt Ehrlichkeit"

Wer genau die mitwirkenden Musiker sind, ist noch nicht bekannt. Laut dem Metal-Portal "Blabbermouth" versprach Shatner jedoch, das Album werde "ein Zusammenschluss von Kräften - jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision und sein Chaos mit. Ich habe sie ausgewählt, weil sie etwas zu sagen haben und weil Metal Ehrlichkeit verlangt." Laut "Blabbermouth" soll die Platte keine Kuriosität sein sondern ein ernsthaftes Statement.

Den Anstoß für das ambitionierte Projekt lieferte die Zusammenarbeit mit der Metal-Band Nuclear Messiah rund um Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland. Für deren kommendes Konzeptalbum "Black Flame" steuerte Shatner seine markante Stimme zu einem Intro bei. "Als Nuclear Messiah zum Leben erwachte, hat etwas Klick gemacht", so der Schauspieler. "Das war nicht einfach nur ein Track - es war eine Tür. Es hat in mir den Wunsch geweckt, ganz einzutauchen, die besten Metal-Musiker zu finden, die ich kriegen kann, und etwas Furchtloses zu erschaffen."