Wim Wenders erhält Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilms

"Filme für die Ewigkeit geschaffen"

SWR-Intendant Kai Gniffke gratulierte dem Filmemacher: "Wim Wenders erschafft wie kein Zweiter ästhetische und wahrhaftige Kunstwerke. Er erzählt Geschichten nicht nur, sondern erforscht diese - und mit ihnen den Menschen selbst. Dabei hat er in den letzten fünf Jahrzehnten Filme für die Ewigkeit erschaffen."

Der Ehrenpreis wird vom SWR Doku Festival und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg vergeben - dieses Jahr am 30. Juni in Stuttgart. Dort wird der diesjährige Preisträger des Deutschen Dokumentarfilms sowie weitere Preisträger in anderen Kategorien bekannt gegeben.