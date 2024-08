Goldene Palme und vier Oscar-Nominierungen

Wim Wenders kam am 14. August 1945 als Wilhelm Ernst Wenders zur Welt. Als ein Gründungsmitglied des Filmverlags der Autoren gehörte er in den 1970er-Jahren zu den prägenden Figuren des sogenannten Neuen Deutschen Films. Spätestens mit der Goldenen Palme in Cannes für "Paris, Texas" wurde Wenders weltberühmt.