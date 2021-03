"Winter Soldier" Sebastian Stan als junger Luke Skywalker?

Soeben ist er an der Seite des "Falcon" Sam Wilson (Anthony Mackie) in der neuen Marvel-Serie auf Disney+ zu sehen: Sebastian Stan spielt dort den kampferprobten und rachsüchtigen "Winter Soldier". Doch möglicherweise wartet eine noch wesentlich ikonischere Rolle auf ihn, da hartnäckige Gerüchte im Umlauf sind, dass Stan einen jüngeren Luke Skywalker verkörpern könnte. In einer Folge von "Good Morning America" wurde der Darsteller kürzlich darauf angesprochen.