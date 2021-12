Efron war zuletzt mit dem Model Vanessa Valladares zusammen. Er hatte seine Ex in Australien kennengelernt, Anfang des Jahres soll nach zehn Monaten Schluss gewesen sein. Schuld daran sollen Valladares' Karriere-Pläne gewesen sein: Das Model wollte angeblich an einer Reality-Show teilnehmen. Zac Efron, der sein Leben eher privat hält, soll das gar nicht gepasst haben, weshalb er seine Ex sogar vom Set seiner Serie "Down to earth with Zac Efron" geschmissen haben soll.