Zach Braff will sich nicht zu seiner Beziehung mit Florence Pugh äußern

In einem Gespräch mit dem Fashion-Portal "Mr. Proter" erzählte Zach Braff nun, warum er sich nicht zu den Hasskommentaren geäußert habe. "Sie hat sich buchstäblich hingesetzt und das Video mit ihrem Handy gemacht. Ich dachte: 'Wie könnte ich etwas so Intelligentes und Ausdruckstarkes übertrumpfen?' Also beschloss ich, es nicht zu tun", so Braff.