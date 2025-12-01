Zachery Ty Bryan (44) ist angeblich zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren verhaftet worden. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gefängnisdokumente. Der ehemalige Star aus der Sitcom "Hör mal, wer da hämmert" wurde demnach am 29. Nobember 2025 in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Der Grund: Der 44-Jährige soll gegen seine Bewährungsauflagen aus einer früheren Verurteilung wegen häuslicher Gewalt verstoßen haben.

Zachery Ty Bryan saß bereits im Gefängnis

Bryan werde derzeit ohne Kaution im Gefängnis von Lane County festgehalten, heißt es bei "People" weiter. Am 3. Dezember soll er freigelassen werden. Die Verlobte des Schauspielers wurde angeblich ebenfalls festgenommen und in dasselbe Gefängnis gebracht. Ihr wird dem Bericht zufolge unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Zachery Ty Bryan soll zuletzt im Januar in South Carolina festgenommen worden sein. Damals lauteten die Vorwürfe laut den Berichten auf häusliche Gewalt. Zuvor hatte er angeblich zweimal wegen Trunkenheit am Steuer Ärger mit der Polizei sowie unter anderem wegen Körperverletzung, berichtet "People" weiter. Er wurde 2023 zu sieben Tagen Haft verurteilt. Auch eine Bewährungsstrafe wurde gegen ihn verhängt.